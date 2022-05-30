這面膜尺寸確定正確？網路上瘋傳1組照片，1名網友網購1組面膜，收到實物時發現「相當迷你」，面積只能夠放在額頭處，形成在額頭上有1個小臉，圖片還附上文字「請把您的退貨原因拍給我」笑翻網友，其他網友笑說「客服：那是你臉太大了吧」、「這是寵物用的面膜」。

有網友在臉書「爆廢公社」上發表1張近日瘋傳的照片，1名女網友日前網購面膜，但她收到實物後卻傻眼了，因為該款「小」面膜真實尺寸非常小，幾乎是女性手掌的一半大，圖片還附上文字「請把您的退貨原因拍給我」，結果女網友實際放在臉上，面膜僅能貼滿「額頭」，在額頭上形成另1張小臉。

1名網友網購1組面膜，收到實物時發現「相當迷你」，面積只能夠放在額頭處，圖片還附上文字「請把您的退貨原因拍給我」笑翻網友。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「那是試用品，先貼手上測質地跟會不會過敏，再買正品」、「客服：那是你臉太大了吧」、「是這樣的，縮水了，馬上換貨給您」、「這是寵物用的面膜並沒有問題」、「這是Baby的面膜」、「我好像敷了，但又好像沒敷」、「產品沒問題，是你臉太大⋯不能退」、「這是嬰兒用的吧」。

不過據悉，其實真的有「縮小版面膜」這款產品，主要是專櫃品牌用來提供給消費者的「試用品」，讓民眾能直接貼上手上，不少民眾剛開始拿到超小型面膜會真的誤認是要敷在臉上，本來以為多賺到一片面膜，拆開一看這大小，難免有些小小失望。