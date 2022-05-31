歐盟公布第六輪對俄制裁措施，在年底前要禁止90%俄羅斯原油進口。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）早在5月4日就公布要制裁原油，但過了將近一月才獲得歐盟成員國同意，顯示歐盟在對俄制裁的分歧；而匈牙利也成為唯一豁免可以繼續購買俄原油的國家，《政客》（POLITICO）雜誌直言，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）讓歐盟成員國集體屈服。

歐盟第六輪制裁除禁止90%原油之外，還將俄羅斯最大的消費銀行Sberbank踢出從 SWIFT 國際支付系統，以及針對俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill），他認可這次戰爭以及在烏克蘭殺害平民的軍官。

而在石油方面，各成員國都將在短期禁止70%的俄原油，到年底前將達到90%，唯一例外的是匈牙利，匈國花了26天抵制禁令，最後獲得豁免得以繼續向俄購買原油，輸油管也不必封閉。

而歐盟的外交官員也承認，奧班已經成功地為所欲為－將匈牙利的利益置於挫敗俄羅斯總統普丁之前。一名歐盟外交官甚至表示:「如果你看整個事件，匈牙利獲得的最多，且將整個歐盟都當作人質。」奧班在Facebook上也幸災樂禍的表示:「達成協議，匈牙利免於石油禁運!」

然而歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）范德賴恩和一些國基領導人堅持認為，歐洲執委會需盡快「重新」審視匈牙利的豁免，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）甚至表示，國家元首和首腦將在6月底舉行的峰會上重新討論此事。

匈牙利不是唯一一個提出反對石油禁令的國家，但他們是最強烈要求的，斯洛伐克與保加利亞也都有提出要求讓步，而捷克獲得了18個月的石油產品轉售禁令豁免。

而隨然歐盟內部紛擾不斷，第六輪禁令更是花了將近一月才取得所有成員國的共識，但至少歐盟還是有致力於在3月凡爾賽峰會通過的承諾，要結束數十年來對俄羅斯能源的依賴。