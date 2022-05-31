Kia總代理台灣森那美起亞宣布全新世代Sportage運動休旅將自明（6月1日）起展開預售，將提供Trendy、Apex、X-line 4WD等3 車款，售價分別為114.9、124.9、135.9萬元。為了讓熱愛Kia的車主搶先一睹Sportage風采，另將於6月3日至5日於全台Kia展示中心舉辦VVIP搶先鑑賞會。

台灣森那美起亞表示，Kia Sportage融入品牌新世代設計語彙「Opposites United」對立的和諧，以富有現代感的車身外型線條及細膩的內裝質感，徹底顛覆傳統，打造未來前衛休旅。例如採用獨特的旋標造型LED日行燈，整合Kia全新虎式造型水箱護罩，展現霸氣動感的氣息。車身則以更強烈鮮明的肌理線條，搭配車尾的前衛造型後保險桿，勾勒出大膽狂野的當代設計面貌。

此外，除了全車系都可選配同級唯一的消光夜隱灰車身色之外，X-line車型更擁有更具運動化氣息的外型設計，並搭載專屬車色「叢林綠」，讓車主更突顯自我風格。而進入室內車艙，The Sportage同樣展現前衛設計質感，全車系標配同級唯一雙12.3吋全景曲面顯示螢幕，並搭配Kia首次導入的中文化主機系統，以直覺化的整合式操作設計，讓使用更加得心應手、輕鬆享受智慧行車生活。

動力效能方面，Sportage搭載全新Smart stream 1.6L渦輪增壓汽油引擎與7速雙離合自手排系統，可輸出180ps的最大馬力及27.0 kgm最大扭力，搭配E-SHIFT 七速電子旋鈕排檔系統以及換檔撥片，提供暢快的駕馭樂趣。值得注意的是，Sportage不僅全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，更搭載同級唯一BVM盲區顯影輔助系統，還有BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、FCA前方主動防撞輔助系統等主動安全科技，給予車主更安心無慮的駕乘體驗。

Kia Sportage以前瞻創新思維塑造前衛休旅風貌，挑戰進口SUV新境界。（陳大任攝）