這下子台中葳格太陽真的出奇招了！在T1總冠軍賽G1賽前兩隊球員登錄名單之中，突然發現太陽沒有把主力洋將桑尼放入，代表桑尼無法在G1上場，根據太陽內部人士透露，桑尼是因上周日的比賽腳踝輕微扭傷，為了保險起見，所以讓他今天宣告休兵。

本季例行賽僅缺席1場的桑尼，場均可拿全隊最高24.8分、14.1籃板與5.0助攻，如今太陽突然宣布他無法打總冠軍賽G1，等於是把陣中得分王和籃板王拿掉，今晚想在高雄全家海神主場擊敗地主，自然難度更高了，但太陽或許有他們考量。

只是桑尼昨天仍有出席媒體日練球行程，且正常訓練，更表示自己相當期待能夠對上之前同在大陸CBA廣州隊打球的海神前鋒胡瓏貿，沒想到今天賽前突然宣布不打，但是他在賽前熱身仍然現身，也都進行正常跑籃與投籃訓練，突然不打了確實讓人訝異。

畢竟在5戰3勝制的總冠軍賽，每一場比賽都算相當關鍵，太陽卻突然在總冠軍賽G1賽前才宣布桑尼不打，就算說他有傷在身，還是有點牽強，接下來就看6月2日續在鳳山體育館進行的總冠軍賽G2登錄名單之中，是否會順利出現桑尼的名字！