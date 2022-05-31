澎湃新聞報導，中國商務部5月31日記者會就瑞士媒體報稱，瑞士與中國自貿協定升級談判被凍結一事表示，《中瑞自貿協定》於2013年7月簽署，2014年7月生效實施，是一個高水準、內涵豐富、互利共贏的協定，對促進兩國經貿合作與發展起到了積極作用。中國已成為瑞士第三大貿易夥伴，2021年中瑞雙邊貿易額441.1億美元，同比增長96.7％。

商務部指出，中瑞雙方於2017年簽署《諒解備忘錄》，宣布啟動自貿協定升級聯合研究，探討進一步全面升級自貿協定的可能性。中瑞自貿協定水準很高，雙方正積極推進聯合研究，就可能升級的領域範圍進行深入探討，不存在被凍結的情況，雙方正在就此保持密切溝通。

稍早，中國外交部發言人趙立堅於5月30日主持例行記者會時，也就類似提問答覆，《中國和瑞士自貿協定》自2014年實施以來，給兩國和兩國人民帶來了巨大的、實實在在的利益。《中瑞自貿協定》升級有利於雙方進一步發掘經貿合作潛力，推動新冠肺炎疫情形勢下兩國經濟復甦和發展。

趙立堅強調，中瑞自貿協定是一份互利互惠的協定，不是一方對另一方的恩賜。一直以來，雙方本著相互尊重，平等相待的精神，就自貿協定升級保持密切溝通和積極談判。中方樂見自貿協定升級，同時也希望瑞方能夠排除人為干擾因素，同中方相向而行。

據悉，瑞士媒體5月29日報導，瑞士更新與中國自由貿易協定的努力陷入停滯，原因是伯恩對中國的人權記錄持更批評的態度。瑞士一直試圖升級該協議，將降低關稅擴大到更多瑞士產品，並加入可持續性特徵。然而相關報導稱，北京並沒有參與這一努力。