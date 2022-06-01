國產(2504)股東會順利通過每股配發現金股利1.8元，並由徐蘭英連任董事長。展望今年營運，董事長徐蘭英表示，雖然疫情仍在、全球局勢變化多端，但是公司累積的營建混凝土庫存訂單，也不斷創高，由首季營運表現來看，不僅淡季表現不淡，而且國內的本業營收，還月月持續創下歷史的新高記錄，對今年營運表現有充分的信心。

今年預期世界各主要經濟體景氣復甦，國內房市正向發展，預拌混凝土銷售數量可望小幅成長。為了要擴大成長的商機，國產積極擴增新廠區，深化科技力建構的協同作業、與大量澆築等營運優勢，今年已展開台南仁德廠的設廠進程，而且各區域均以3至5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，繼續墊高深化區域聯防的通路競爭優勢，拉抬「擇優出貨」的營利效益，讓國產營運獲利能力再往上攻略。

今年國產的研發進程與新產品開發有，1.持續混凝土精緻化產品：超高性能混凝土(UHPC)、高性能混凝土、自充填混凝土、高流動性混凝土、高抗滲混凝土、透水混凝土及巨積混凝土的製造及量產。2.導入循環經濟鏈角色與應用概念，持續推動礦物及化學摻料的後續研究。3.整合集團資源，建立認證原料檢驗試驗室。4.為降低對天然資源的依賴，並最大限度的減少耗能、污染嚴重的水泥熟料生產和使用，因此積極的研究開發工業副產品、相關替代產品再利用，來應用於預拌混凝土與關聯企業建材產品中，以期充分發揮副產物正面作用，並減少對環境的負面效應。