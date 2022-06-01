奇岩一號精選美食。（大地酒店提供）

景觀露天泳池。（大地酒店提供）

北投大地酒店於今夏首次推出訂閱制服務，自即日起至7月31日止，外帶美食、休閒泡湯、住宿體驗等三大面向各有專屬優惠方案，其中奇岩一號(含萬豪旗艦店)與喜歡西餐廳共同推出五星美食外帶限定專案，儲值3萬元即可擁有37500元的餐點消費金，可將大地酒店最經典的川湘料理或最精緻的歐陸料理帶回家品嚐，讓東西方料理分次滿足家人的味蕾；而溫泉美湯及芳療紓壓專區，儲值後最高優惠金額也達7000元，大眾風呂、獨立湯屋、露天泳池活水區、SPA療程皆適用，以各種方式來舒緩身心的疲累；另響應防疫的慢活長住專案，提供3-7天的住宿儲值專案，以奇岩客房為例，儲值7天最高可折抵近萬元。

外帶美食儲值專案，是疫情期間的最佳選擇，大地酒店旗下奇岩一號北投店、萬豪旗艦店、喜歡西餐廳等三間餐廳首次聯手推出「外帶限定」的訂閱制專案，儲值1萬元至3萬元都享有不同的折扣，儲值越多優惠越大，一次儲值3萬元，可購買到價值37500的美味餐點，且不分平假日均可使用，對於想要一嘗五星級美食，卻仍不放心出門用餐的朋友，是貼心實用的方案。

喜歡泡溫泉、或在露天泳池戲水，甚至體驗SPA芳療的朋友也有好選擇，大地酒店針對休閒設施的部份，也推出療癒紓壓休閒儲值專案，其中儲值38000元，即可使用45000元的消費金，且不限定使用獨立湯屋、大眾風呂、露天泳池活水區、SPA療程，歡迎想要放鬆自我的朋友，立刻手刀訂起來，無論是自己或是情侶、家人一起使用，都非常划算。

疫情期間許多人有長住3到7天的需求，壓軸的「慢活長住訂閱制」專案，就是響應把家留給居隔親友，健康家人外出入住飯店的呼籲。其中奇岩客房及楓林客房均有3天、5天、7天不等的長住方案。如奇岩客房2人一室，7天原價61600元，訂閱制專案則只要52000元，有將近萬元的優惠；而楓林客房可三人同時入住，7天原價93100元，採用訂閱專案只要77000元，更是直接優惠破萬元的方案。

大地酒店表示，使用「訂閱制專案」的貴賓，服務內容不減反增，首先在入住時房型免費升等，翌日提供美味可口的豐盛早餐，入住期間免費使用館內所有設施，於館內所有餐廳消費再享9折優惠，每房並獲贈House Wine一瓶。

＊喝酒不開車，飲酒過量有害身心

＊泡溫泉前請勿飲酒過量