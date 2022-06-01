上周美國指數跌深反彈，分別出現7%~12%漲幅，聯準會將從6月1日起開始執行每月475億美元的縮表，並在三個月內將縮表上限提升至每月950億美元，昨天美股雖見漲多整理，不過收盤跌幅收斂，永豐投信指出，美國通膨增長觸頂、下半年聯準會鷹派政策也可能放緩，上半年美股波動整理期見觸底跡象，有助於股市的反攻行情，美國經濟發展正向，美股大幅度修正底部確立後，提供投資人長線布局好機會。

今年以來，受到通膨升溫及美國聯準會(Fed)升息政策影響，美股四大指數最大修正幅度在一成至三成間，美國商務部上周公布，4月核心個人消費支出(PCE)物價指數年增4.9%，低於3月份的5.2%，創下今年最低，顯示通膨可能已經觸頂下滑，美國服務業復甦至疫情前水準，美國通膨增長觸頂、下半年聯準會收緊資金狀況可能不如預期鷹派。

近年，台灣掛牌的海外股票型ETF偏主題型，美股市值型ETF選擇如永豐美國500大ETF(00858)，追蹤STOXX USA 500指數投資，該指數以「市值」做為篩選機制，相比投資人較熟悉的標普500指數而言，更能即時納入「真正排行」前500大市值的美股企業。

此外，依4月定期定額交易戶數統計排行月報表來看，國人定期定額偏愛的美股ETF還包括:元大S&P500(00646)，富邦NASDAQ(00662)以及國泰費城半導體(00830)等。