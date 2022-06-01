俄軍5月中旬完全掌握馬立波（Mariupol），在該地區亞速鋼鐵廠（Azovstal）中堅決抵抗的亞速營軍人或通過人道救援被撤出、或通過檢查站進入俄國境或親俄分離主義分子勢力範圍，等待烏克蘭政府透過「換俘」營救。然而由俄羅斯支持的頓涅茨克人民共和國（Donetsk People’s Republic, DNR）司法部長西羅瓦特科（Yuri Sirovatko）卻稱，要透過法律程序將投降士兵全部「處以死刑」。

根據莫斯科時報（The Moscow Times）時報報導，西羅瓦特科稱當地政府將透過法院對投降士兵作出判決，他表示:「對於此類罪刑，DNR中有最高的懲罰形式－死刑。」

他表示，所有戰俘都在DNR的領土上，當中有2300名來自亞速營的士兵。頓涅茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）也表示，計畫在該國組織一個國際法庭對亞速戰俘進行審判，他聲稱「國際法庭」章程還在制定中。

普希林還稱，目前被拘留者中，有78名婦女，並表示戰鬥人員之中有外國公民。基輔曾表示希望透過換俘程序將亞速營的戰士送回家，但莫斯科則表示他們要先接受審判。

亞速營是烏克蘭的極右翼準軍事組織，在俄烏戰爭期間與俄軍結合，俄羅斯媒體與克里姆林宮曾多次稱他們是「納粹分子」。俄國參議員兼聯邦議會憲法委員會負責人克里加斯（Andrei Klishas）也放話，俄羅斯目前沒有死刑，但DNR是「獨立共和國」不在此限，所有納粹都該「就地處決」。