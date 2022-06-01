新北市規畫10日前完成校園BNT疫苗施打，但不少學校下周無法恢復實體課，被問到下周學校的停課狀況，新北市副市長劉和然今在疫情說明會表示，新北市每周都會召開全市教育防疫會議，授權學校依照自己情況判斷，2日上午各校召開防疫會議討論後，數字統計出來會再透過新聞稿把訊息告知大家。

新北市本周暫停實體授課有將近8成、共270校。教育局補充，新北市每週召開新北市教育防疫會議，以學校為本位，由教育局提供最新疫情資訊，校園防疫體系採取高風險、低風險判斷，6月底前彈性授權各校因地制宜，經校內防疫會議通過，即可實施全校居家線上教學。

透過校長、教師、家長會，專家學者及教育局充分討論，不論是採線上教學、實體教學或分流教學，都會做好完善配套。學校依校內疫情，因校、因班制宜。另外，校園集中施打疫苗、定期評量、技能檢定也都能返校，鼓勵學校實施分流教學，也鼓勵分年級返校，學校可以有最大彈性。

家長有防疫需求，可幫學生申請自主防疫假，不列入出缺勤紀錄。國小及幼兒園全校停止到校期間，孩子們的基本照顧，學校都會負起責任，兼顧學生健康與學習，請家長安心。