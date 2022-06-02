《TNT》球評巴克利這次把矛頭從勇士換到湖人身上！針對湖人最近聘請毫無NBA總教練資歷的漢姆擔任教頭決定，巴克利砲火相當凶猛放話，湖人找來一個總教練跟主將年齡相仿，根本不會有任何優勢，更放話湖人三巨頭不是老了，就是太常受傷，甚至該走的沒走。

「我很開心達爾文漢姆得到了一次機會，因為他已經付出足夠的努力，他是個好人，」巴克利在節目中表示，「我們還需看看他是怎麼樣的教練，不過你們聽好，如果你的教練與球員年紀相仿，你的球隊就不可能擁有任何優勢。」漢姆現年48歲。

「湖人目前面臨一個相當嚴重的處境，他們隊中最好球員都快要40歲了(指詹姆斯)，安東尼戴維斯從未健康過，很明顯韋斯布魯克還會待上一年，」巴克利說，「所以最糟糕的情況是，下季跟本季一樣，然後詹姆斯再老一歲，接著才從薪資上擺脫韋斯布魯克。」

巴克利的這番話無非是在狂酸湖人誤以為換了新主帥就可以解決所有事情，更預告湖人下個球季的處境仍跟本季一樣尷尬，恐怕連季後賽邊緣都碰不到，或許找來漢姆只是算是找來另外一個「替罪羔羊」，反正湖人管理階段就是沒打算改善現況。