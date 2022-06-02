隨著距離今年總冠軍賽開打時間越來越近，勇士招牌球星史蒂芬柯瑞2日在訓練過後，被問到即將面對生涯第6次總冠軍賽有何感受，34歲的他隨即強勢回應，「盡量不讓自己想到年齡的事情，也不會去糾結什麼，我感覺自己還處於巔峰狀態！」

「今年總冠軍賽跟過往不同之處，是球隊最近4年的狀態，從2019年總冠軍賽失利以來，這一路走來的過程，」柯瑞說，「在發生改變之際，面對要走不同的路，你總是難免懷疑與顧慮，但我跟卓雷蒙格林都對核心陣容有信心，對球隊文化有信心。」

「上季最後20場例行賽帶給我們很大信心，儘管我們本季起伏很大，卻都努力維持希望，」今天練球底角三分球13投全中的柯瑞表示，「隨後我們擁有穩定的輪替陣容，以及明確的思路，你可以感受到的是，我們距離總冠軍賽不遠了。」

卓雷蒙格林今天甚至嗆聲，沒有人曾經擊敗過完整的勇士，「2016年總冠軍賽我被禁賽1場，2019年總冠軍賽杜蘭特與克雷湯普生倒下了，我只是不相信人們可以把我們研究透徹，我們只是經歷一些不幸的事情，但我不認為我們就此結束，只是想著我們會回來。」