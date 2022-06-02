近期猴痘風險在全球各國出現蔓延醞釀趨勢，香港特區政府網站1日發佈新聞公報指出，為加強應對猴痘並防患於未然，港府下周將把猴痘列為法定須呈報的傳染病刊登於憲報，且將為應對猴痘制訂「準備及應變計畫」，以準備當猴痘在香港出現甚或暴發時，可以立即啟動。而港府和香港醫院管理局也正籌備購買相關疫苗和藥物，並制訂臨床治療的建議。

根據大陸觀察者網引述港府發言人表示，香港至今未有發現人類感染猴痘病毒確診個案。但世界各地陸續出現人類感染猴痘病毒的確診個案，世界衛生組織（WHO）也提醒各地政府作好準備。

因此，為應對猴痘對香港構成的潛在風險，港府將把猴痘納入法定須呈報傳染病，並為猴痘爆發疫情制定應變計畫，採納三級應變級別（即戒備、嚴重及緊急），按風險評估及其對社會造成的健康影響而啟動，並於下周公佈應變計畫。

港府也呼籲市民如出現猴痘症狀，包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、口腔潰瘍及皮疹，應儘快求醫。