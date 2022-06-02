散熱模組廠雙鴻(3324)受惠於高瓦數新產品將於下半年開始大量出貨，業績可望自下半年展現強勁成長力道，雙鴻董事長林育申表示，今年下半年高瓦數顯卡產品ASP大幅提升，且市佔率增加，加上伺服器新平台及摺疊式手機開始出貨，下半年營收及毛利率可望遠優於上半年，全年業績展望不變。

雙鴻今天舉行股東會，林育申在股東會後接受記者採訪，大陸華南及華東地區於3月到5月初大規模封城停工，供應鏈至6月才回到正常，且歐洲市場受到俄烏戰爭衝擊需求疲弱，第2季又是IT產業傳統淡季，讓雙鴻今年上半年營運受到不小的影響，不過林育申表示，雖然第2季不太好，但仍會比去年同期好。

儘管上半年營運略低於預期，但林育申對下半年營運仍深具信心，林育申表示，今年下半年顯卡新品瓦數從350瓦到530瓦，甚至600瓦，由於技術門檻拉高，ASP也大幅提升40%到50%，雖然第2季顯卡因歐洲市場不佳比較差，但邊緣運算及電競等相關需求強勁下，預期下半年顯卡總量可望與去年同期差不多，由於公司市佔率提升，對公司營收及毛利率將有正面助益。

在NB方面，林育申表示，消費型NB確實掉下來，但商務NB狀況很好，我們公司做商務NB比較多，今年NB還是會成長。

在伺服器及車用方面，林育申指出，雖然市場傳聞Intel Eagle stream平台會延後，我們尚未接獲相關訊息，不過市場對Intel抱持懷疑，讓AMD有機會崛起，整體來看，今年伺服器可望較去年成長40%，下半年伺服器佔比可望達20%，至於車用主要客戶為美國品牌車廠，明年將新增歐洲車廠，預估明年車用佔比可望拉升到5%至10%。

林育申強調，由於今年下半年新產品ASP大幅提升，可望讓毛利率回升到21%到22%，今年全年營收及毛利率展望不變，全年業績目標可望達成。