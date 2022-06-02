花蓮縣政府行政暨研考處長吳昆儒拿出縣內優質伴手禮，指出縣府只要有收到各界禮物，都會回送地方小農農特產等優質伴手禮，同時也會送給對縣政有幫助的地方仕紳。（羅亦晽攝）

面對遭人指控涉及違反貪污治罪條例之侵占公有財物罪嫌，花蓮縣長徐榛蔚（左）不予回應。（羅亦晽攝）

國民黨中常委傅崐萁日前遭檢舉指出於3月黨內中常委選舉送禮，疑涉及賄選，黨考紀會雖採認傅「匾額是漁會贈送」及「醬油是花蓮縣長徐榛蔚贈送」等說法，不予懲處，民進黨花蓮縣議員參選人陳財能發現，藍營黨代表獲贈的醬油禮盒，與花蓮縣政府採購的禮盒一致，認為徐榛蔚已涉及違反貪污治罪條例之侵占公有財物罪嫌，今到花蓮地檢署按鈴申告。對此，縣府回應，任何指控都須提出明確證據。

陳財能表示，3月底陸續投書報章媒體，盼徐榛蔚能回應，不過卻遲未等到消息，因此在等待期間，到政府電子採購網查到，花蓮縣政府行政暨研考處2022年1月21日決標公告，以限制性招標方式，辦理111年度加強公務和諧聯繫採購案，並在向「一品純商號」以59萬元，採買1千組醬油禮盒，且經比對發現，當時國民黨黨代表所提供貼有「花蓮縣長徐榛蔚敬賀」的醬油禮盒，與縣府招標的公有財物一致，顯現「圖利傅崐萁」的事實關聯。

陳還說，經調查發現，徐入主縣府後，常送禮給各界仕紳，如送禮給每位立法委員，符合不特定人士，且行政研考處每年都有一筆加強公務聯繫的標案支出，2018年、2019年均為200多萬、2020年500多萬，2021年560幾萬，今年760多萬，但這次卻只送給中國國民黨代表，卻沒有給民進黨、民眾黨等，質疑此舉有圖利特定人士的嫌疑。

陳財能認為徐榛蔚、傅崐萁，與當時的行政暨研考處長、現任國民黨花蓮縣黨部主委張逸華等3人，已影響縣民辛苦的納稅錢，且有違反貪污治罪條例之侵占公有財物嫌疑，今上午在律師陪同下，到花蓮地檢署按鈴申告。

縣長徐榛蔚今上午出席縣府活動時，面對媒體詢問此事，不發一語，快步離開現場。縣府行政暨研考處長吳昆儒則回應，縣府只要有收到各界禮物，都會回送地方小農農特產等優質伴手禮，同時也會送給對縣政有幫助的地方仕紳。

吳昆儒強調，任何指控都必須提出明確證據，若認為縣府有寄禮物給國民黨代表，就必須提供名單，但事實上並沒有這份名單，他無奈表示，選舉是一時的，若藉由控告凸顯送禮的議題，大可不必。