端午連假到來，新竹市政府準備應景粽子禮盒及防疫小物，加強關懷262位獨居長輩，更結合「街友再出發」工作坊手工防疫皂等關懷物資，由志工親送，陪伴獨老安心過佳節，社會處也啟動「端午關懷送暖」方案，加強訪視個案並發送320顆粽子、400台斤白米及尿布等物資。

為協助有意願工作的街友經濟自立，市府自2020年10月起辦理「街友再出發試辦計畫」，今年獨居長者端午關懷禮，結合計畫中街友香氛精油及手工皂課程製作的「防疫肥皂」，及市府精心挑選的粽子禮盒、點心，陪伴長輩健康防疫，平安過端午。

社會處長張柔指出，目前市府列冊262名獨居老人，會結合獨老關懷志工，除定期訪視、提供關懷及協助疫苗施打，也持續發放口罩，提供防疫物資，截至至今年6月，已累積發放2萬6063人次，共11萬9758片口罩。

社會處也指出，另外也有「愛心福利社」，提供各種必要生活物資，讓中低收或急難家庭，在緊急需求時能及時換取所需物資，協助急難家庭在疫情增溫、生活危難時能夠溫飽，呼籲多關心住家附近的獨居長輩，若需要進一步關懷服務，可與社會處聯繫。