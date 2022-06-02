漢堡王推出「開運霸王省限定優惠券」，即日起至6月30日，期間限定29天，個人超省餐54折起，雙人激省餐67折起，霸王分享餐最低也只要63折起，33款優惠組合現賺2,456元，外帶內用皆享優惠，還有指定品項買一送一，最高現省95元。

漢堡王表示，為回應消費者期待，6月期間限定加碼回歸「西部小華堡」，以及「5倍濃郁起司牛肉堡」兩款經典商品，還祭出誠意超值價，5倍濃郁起司牛肉堡只要89元，西部小華堡搭配四塊雞塊及中杯可樂，只要100元就能享用。全新雙人激省餐－花生安格斯牛肉堡與勁濃安格斯牛肉堡，搭配五塊雞塊、中份薯條以及兩杯茶花綠茶，只要279元。超適合小家庭的霸王分享餐六款任你挑選，最低優惠組合下殺63折起，平均每人僅需123元便能享用主餐安格斯或奔牛肉堡與點心。

為歡慶國際兒童日，漢堡王自6月1日至6月6日，限時6天，凡於官網或自助點餐機使用優惠碼【P0283】購買小華堡套餐，或臨櫃出示Facebook畫面、手機截圖、報優惠碼，小華堡餐只要105元，再送四塊雞塊乙份。優惠期間消費者可至門市消費，或選擇官網的預約取餐（國王快訂）、門市手機自助點餐（國王手機點），免去排隊等候的時間，少接觸多安心，點餐付款更快速方便。

漢堡王提醒，活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓、高雄鳳山等火烤專賣店不提供，請以門市實際供應為主。