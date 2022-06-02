防疫政策一日三變　楊志良批「陳時中無恥」

近來防疫政策往往變化快速，外界難以因應，前衛生署長楊志良今天召集民眾赴衛福部疾管署前抗議並指出，「陳時中最沒有學識，無知又傲慢」，從一開始拒絕普篩、拒絕快篩陽即確診，一直到擋不住了才稱時機已到，但防疫政策一日三變，誰都搞不清楚。
楊志良批，「陳時中無恥」，台灣的疫情還沒解決就稱台灣好棒棒，是全世界最會吹牛的指揮官，不見在全世界防疫排名為倒數三名，屢屢稱超前布署但大家卻發現往彷是弱後布署，從口罩、疫苗到快篩都缺，而全世界最貴的高端的新冠肺炎疫苗目前也報廢，就算貪汙、A了錢沒有關係，但不能害命。
近來防疫政策往往變化快速，外界難以因應，前衛生署長楊志良今天召集民眾赴衛福部疾管署前抗議並指出，「陳時中最沒有學識，無知又傲慢」，從一開始拒絕普篩、拒絕快篩陽即確診，一直到擋不住了才稱時機已到，但防疫政策一日三變，誰都搞不清楚。
楊志良批，「陳時中無恥」，台灣的疫情還沒解決就稱台灣好棒棒，是全世界最會吹牛的指揮官，不見在全世界防疫排名為倒數三名，屢屢稱超前布署但大家卻發現往彷是弱後布署，從口罩、疫苗到快篩都缺，而全世界最貴的高端的新冠肺炎疫苗目前也報廢，就算貪汙、A了錢沒有關係，但不能害命。
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