潔達蘋姬史密斯近日終於打破沉默，根據外媒BAZAAR報導，6月1日潔達在自己的網路節目「紅桌談話」（Red Table Talk）公開談論3月份奧斯卡頒獎典禮的「巴掌事件」，當時諧星克里斯洛克在頒獎時，拿她的光頭開玩笑，丈夫威爾史密斯在盛怒之下衝上台，打了克里斯洛克一巴掌，引起軒然大波，潔妲說：「關於奧斯卡那晚，我由衷地希望2位聰明、有能力的男子能夠有機會講開、和解並得到療癒。」威爾史密斯也因為巴掌事件，遭美國影藝學院禁止參加奧斯卡頒獎典禮10年。

潔達蘋姬史密斯因為罹患脫髮症，索性直接理光頭，未料卻遭公開揶揄。潔達1日在節目中公開表示：「這是一個療癒的時刻，147萬人正受脫髮症所苦，包含我在內。」並且邀請一位母親分享自己12歲的兒子因脫髮症遭到霸凌因而走上絕路。潔達在節目中也透露目前和威爾史密斯的感情狀態：「從奧斯卡事件至今，我和威爾持續在做這28年來一直在做的事情，那就是共同生活。」顯示2人仍相互扶持。