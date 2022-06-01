狗仔葛斯齊昨晚(31日)爆料汪小菲疑似出軌證據，更聲稱拍攝地點是在他和大S的新婚房，引起網友熱議，他更表示開播前3小時，汪小菲曾電話道歉並請他高抬貴手，對此，美女律師李怡貞不僅在臉書發文怒嗆，更早在2個月前就曾說過「已經離婚還各種廢話」的言論。

葛斯齊昨晚直播除了公開汪小菲婚內與其他女子互動親密的證據，更指出照片拍攝地點就在他與大S的新婚房，此外，還揭露當初汪小菲將懷胎9月的大S推倒在地，讓在旁的陳建州看不下去才出手，至於會大動作爆料，是因為過去提出證據時，遭汪小菲提告子虛烏有，加上公開指控大S長期用違禁藥物，讓他氣不過才決定拿出毀滅性證據。

律師李怡貞臉書上發文嗆怒汪小菲。(女人大律師李怡貞 臉書)

汪小菲昨先是公開道歉「因為我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的一件事」，接著又在

葛斯齊開播前致電道歉並請他高抬貴手，希望能「少公開一些照片」並保護這些無辜女子，對此，美女律師李怡貞在臉書發文狂酸：「至於汪小菲，我是真的懷疑他到底是不是日日宿醉？好像動不動爆氣又抱歉，爆氣又抱歉，無限循環？！」更不忘補槍：「聽說有一種病叫中二病？」

對此，網友紛紛留言：「他在演瓊瑤劇啊…馬景濤都演輸他」、「只許自己婚內外遇不許他人離婚馬上結婚，整天挖洞給自己跳，怎麼不自己就地掩埋」、「無法接受前任離開他居然過的更好的併發症」。