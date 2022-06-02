國民黨六都市長人選，只剩高雄仍未搞定。媒體人、高雄市前新聞局長王淺秋今（2）日在廣播節目爆料，黨主席朱立倫傾向做民調初選，民調最高出線參選。對此，國民黨高市黨部主委許福明否認說，沒接到這樣訊息，但辦不辦初選非自己能決定，必須由黨中央處理。

藍營高雄市長人選難產，目前僅國民黨中央委員孫健萍正式宣布參選，國民黨高市黨部副主委曹桓榮、孫文學校總校長張亞中則動作頻頻，有意爭取提名。另傳出前立委柯志恩將被徵召，但柯志恩多次委婉說「以在地優先」，近日也強調，目前也僅止於被提起，沒有任何進一步發展。

然而，王淺秋今天在主持的廣播節目爆料，「朱立倫主席接受了一個關鍵人士建議，既然人選搞不定，包括可能的國民黨智庫執行長柯志恩、在地議員、有意願參選人、孫文學校總校長張亞中都一起納入民調，最後民調最高的人可以出線參選」。

對此，許福明回應，目前沒有接到類似訊息，對於民調或許可以考慮，但辦不辦初選，不是他個人能決定，這樣問題應該讓中央來處理。