上海進入常態化疫情防控，不過，有民眾表示，很多核酸檢測採樣點都出現排長隊的現象。對此，上海市疫情防控核酸篩查專班負責人夏科家今（2日）表示歉意，並稱，將採取加密採樣點位、增加採樣工位、優化流程等措施。

上海市政府新聞辦公室組織今召開上海市新冠肺炎疫情防控工作記者會。夏科家表示，截至昨（6月1日），上海市已經設置了超過1萬個常態化核酸採樣點位，但昨天是開放首日，由於有的採樣點未開放，有的採樣點服務時間較短等問題，造成昨天部分核酸採樣點排隊時間長，向民眾表示歉意。

為進一步緩解排隊長的問題，夏科家說，將採取下列措施：一是加密採樣點。確保所有設置的採樣點要全部開放；同時，加密採樣點位，做到點位進小區、進園區、進大樓、進大型企業，讓市民在居住地和工作地更便捷地採樣。

二是增加採樣工位。針對容易出現排長隊的採樣點，派足採樣人手，增加採樣台。

三是延長服務時間。針對居民上班前、下班後及晚間的採樣需求，大幅度延長服務時長。同時，要進一步挖掘醫療機構、檢測機構的潛力，增加24小時開放的採樣點數量。

四是優化流程。提高「採樣、送樣、檢測、報告」四個環節間的銜接效率，避免出現遲送、遲檢、遲報的現象。

五是健全問題發現及應急處置機制。採樣點所在區、街鎮要落實主體責任，展開定期的巡查，及時發現排長隊的情況，迅速組織起機動支援隊伍，前往相關點位增設採樣工位，維護現場秩序。

夏科家稱，上述舉措，懇請廣大市民予以監督，提出意見建議，將全力改進。