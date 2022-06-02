台北市長選戰最新民調出爐。據媒體今(2日)公布最新民調，調查各政黨台北市長可能人選支持度，結果顯示，國民黨立委蔣萬安以31.9%支持度暫居第一，與衛福部長陳時中26.2%支持度僅差距不到5個百分點，台北市副市長黃珊珊為24.8%，與陳的差距僅1.4個百分點，「無法選出任何一人」則為17.1%。有網友看完民調直呼：「傻眼！26.2%的人是怎麼了？」

據「匯流新聞網」2日公布民調，當民調問及「對於台北市長柯文哲上任以來的表現，感到滿不滿意」，整體滿意度40.7%(非常滿意7.2%，還算滿意33.5%)，整體不滿意度47.7%(不太滿意23.9%，非常不滿意23.8%)，「無明確意見」11.6%。

進一步分析發現，教育程度越高者，對柯文哲滿意度越高，專科學歷受訪者的滿意度達到45%，不滿意度為44.3%，大學及以上學歷者滿意度達到49.2%，不滿意度為43.4%。

而對於國民黨立委蔣萬安上任以來的表現，有50%民眾滿意蔣萬安的表現(10.0%非常滿意、40.0%還算滿意)，另有20%不滿意(不太滿意13.8%、6.2%非常不滿意)，「無明確意見」則有30%。

值得注意的是，民調也針對各政黨台北市長可能人選支持度進行調查，結果顯示，蔣萬安以31.9%支持度暫居第一，與陳時中26.2%支持度僅差距不到5個百分點，黃珊珊為24.8%，「無法選出任何一人」則為17.1%。

至於台北市民的政黨傾向，民進黨獲得25.5%支持度、國民黨19.0%、台灣民眾黨17.2%、時代力量6.4%、台灣基進5.9%，不偏任何政黨10.8%，未表態14.9%，民進黨領先國民黨近7個百分點。

該民調在YT平台發布後，引起不少網友討論。有網友直言：「傻眼！26.2%的人是怎麼了？」也有人質疑：「陳時中還有第二喔？」還有人說，「恭喜KMT蔣萬安，市長當定了」，更有網友表示：「每次都覺得為何阿北的支持度怎麼都這麼低，超詭異。」