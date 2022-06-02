A-Rod擔任實境綜藝《創智贏家》客座評審。（TechStorm提供）

《伊隆馬斯克：鋼鐵人的真實人生》紀錄特斯拉執行長的致富之路。（TechStorm提供）

以電競遊戲與科技娛樂為特色的電視頻道TechStorm頻道1日在台落地，將帶來一連串與科技新知相關的綜藝實境、影視作品與遊戲實況等節目，包括科幻驚悚美劇《黑鏡》首度在台灣電視播出，還有連續4度榮獲艾美獎肯定的實境綜藝《創智贏家》、特斯拉執行長馬斯克的傳記紀錄片《伊隆馬斯克：鋼鐵人的真實人生》、開箱最新發明的《創新王國》和剖析電商新時代的綜藝節目《你所不知道的亞馬遜》都將陸續於該頻道播映。

科幻驚悚迷你影集《黑鏡》以每集獨立的電視電影篇幅，聚焦在先進、奇異的科幻世界裡，偉大發明和人性間的角力與矛盾，警世意味濃厚，連續3年在艾美獎最佳電視電影獎項大有斬獲，高質感又兼具娛樂性，每每推出新集數都成功引領話題。首季以來更力邀許多知名實力派演員參與演出，包括曾演出《逃出絕命鎮》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）、《真愛每一天》多姆納爾格里森（Domhnall Gleeson）及《唐頓莊園》潔西卡布朗芬德莉（Jessica Brown Findlay）等明星輪番上陣。

連續四度榮獲艾美獎肯定的實境綜藝《創智贏家》（Shark Tank）邀請缺乏資金的新創團隊，向產業巨擘發表提案，並說服他們投資以完成夢想，節目更是不乏各界名人參與客座嘉賓，包括以豪放不羈的形象聞名的維珍銀河創辦人理查布蘭森（Richard Branson）、NBA達拉斯獨行俠隊老闆，身價億萬的富翁馬克庫班（Mark Cuban）、曾與「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）交往2年，並在巴哈馬海灘上宣布訂婚的前知名球星A-Rod（Alex Rodríguez）等一同加入圓夢的行列。

TechStorm頻道已可於中華電信MOD385台、Hami Video電視館與四季線上影視109台收看。《黑鏡》第一、二季定於本月6日起，每週一晚間10點播出。《創智贏家》第九季於週一至週四晚間9點播出，全新第十季本月29日每週三、四晚間10點首播。