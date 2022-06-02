特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）31日發出電子郵件，要求特斯拉全體員工回到各自的辦公室上班，每周至少進公司40小時，做不到的人就視為自動離職。

穆斯克在信中寫道，「特斯拉所有員工每周至少要在辦公室待40個小時，如果沒有露臉，公司就當作你辭職了。」

穆斯克表示，「任何人若是想要遠距工作，每周必須『至少』進辦公室40小時。這個時數已經比工廠工人來得少。如果對公司有特殊貢獻者無法進辦公室，我會親自審查和批准這些特例。」

穆斯克還強調，職位越高的員工，越是要更常出現在辦公室，這也是他待在工廠這麼長的原因，「如果沒有這樣做，那特斯拉早就破產了。」

穆斯克表示，許多企業並未要求員工回到辦公室上班，但「他們上次推出絕妙的新產品是什麼時候？」「特斯拉創造和生產地表最出色且最有意義的產品，這樣的創新發明不會在電話中誕生。」

特斯拉已將總部遷至德州奧斯汀，但工程研發基地與工廠仍在舊金山灣區。

疫情掀起遠端工作潮，包括Airbnb在內的部分企業已經接受員工永久在家工作，而亞馬遜、蘋果、谷歌母公司Alphabet和Meta（原臉書）等科技巨擘，則允許員工部分時間在家上班。

舉例來說，Alphabet要求員工自4月初起，每周至少進辦公室三天，但也批准不少員工完全在遠端工作。

加州勞工權益倡議團體Worksafe批評穆斯克召回員工的決定，稱特斯拉漠視員工安全又增添新的證據。

2020年5月穆斯克不顧防疫封鎖令重啟加州佛利蒙（Fremont）組裝廠，該工廠在同年5月至12月傳出440例確診案例。疫情期間穆斯克還因為主管機關不准工廠復工，槓上地方政府。