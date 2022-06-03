台積電每年4月都會例行性調薪，先前更正式拍板全球員工買股補助15%計畫，該公司優渥的薪資及福利，吸引許多人搶破頭。曾在台積電擔任長達7年主任工程師的謝文彬，則強調台積人的DNA是「使命必達」的責任感，這點最為重要。他也提到在台積電工作壓力很大、節奏很快，舉例來說，如果會議上說「幾天之後」，經常當天下午就會來追問進度。

綜合媒體報導，104職涯診所podcast邀請台積電前主任工程師、現任「臥龍智慧環境」總經理暨執行長謝文彬，分享他在台積電的工作日常，他透露，在台積電學歷非絕對，但必須有一定的專業知識或實作能力，而且進入後將會發現高手很多，新人的心臟必須強一點，因為前1、2年可能會很痛苦。

謝文彬還提到，在台積電工作壓力很大、節奏很快，舉例來說，如果會議上說「幾天之後」，經常當天下午就會來問進度。 而在台積電工作的優點則是，公司對新人的「容錯率」很高，制度也很好。

一名網友先前則分享自己在台積電任職1年的心得，其中他提及「薪資」部分，他說台積電是低底薪高分紅公司，但是低底薪也造成加班費很低，而且新人第一年因為分紅領不滿，所以薪水非常低，本想等第二年分紅，但很常等不到第二年就離職，也就是說進公司跟離開公司都要被扒一層皮。