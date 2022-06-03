台彩公司今年端午加碼總獎金為6.6億元，為歷年端午加碼次高的獎金，其中大樂透100組100萬元獎金將開到全部送出或到6月24日為止，威力彩則將是機動加碼到7月14日為止，誰會是這波端午加碼的幸運兒？國際天星風水命理專家邱彥龍指出，6月6日到6月21日這段芒種節氣期間，有5個生肖財運當頭，最有機會開花結果。

▍第五名：生肖狗

生肖屬狗者，6月6日到6月21日可以善用網路，往宗教、玄學、心靈治療方面積極拓展，會有非常優異的收穫，但要注意詐騙集團騙錢或仙人跳事件。

▍第四名：生肖雞

生肖屬雞者，6月6日到6月21日容易有升官發財機會，也有機會成為焦點，但好名氣或壞名氣則端看平時累積，建議不妨可以朝媒體、網紅或站在檯面表演的機會去爭取，能一舉得名，事業通達。

▍第三名：生肖羊

生肖屬羊者，6月6日到6月21日工作運超強，會把衝勁拿出來，在職場上火力全開，財富、升官都指日可待，且會有閃婚或者女友突然懷孕的情況發生。

▍第二名：生肖馬

屬馬的朋友，6月6日到6月21日期間偏財運、投資運皆旺，只是要注意簽訂契約或合同時要特別審查，儘量讓其甄於完善，若只有口頭上協定，容易有風險或變卦；單身馬這段時間可以找心怡的對象出去，有機會可以脫單。

▍第一名：生肖虎

屬虎的朋友，6月6日到6月21日期間擁有強大鬥志，不要有太多想法讓自己三心二意，衝就對了，事業、財運有快速收成的機會，適合單打獨鬥，抓準屬於你的好運，莫讓他人影響。