昨日（6）是二十四節氣中的「芒種」，爭取代表民進黨參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝表示，這個名稱是象徵稻子已結實成「種」，稻榖上長出了細芒。鄭也自爆「糗事」，他剛擔任議員的時候，有次自己開車參加鄉親的告別式，車子慢慢開進田與田中間的小路，結果他就這麼開進田裡了。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，當天是二十四節氣的「芒種」，象徵稻子已結實成「種」，稻榖上長出了細芒。而就在這天，他位於前溪里老家旁的稻穀已經結穗，馬上就能收成了。

鄭宏輝指出，芒種也有「忙種」的說法。小時候在農村長大，每到芒種節氣家家戶戶都忙進忙出，他也跟著大家忙著下田，阿公說芒種過後雨量增多，大家都為了有好收成而努力。

不僅如此，鄭宏輝回憶道，還記得他剛擔任議員的時候，有次自己開車參加鄉親的告別式，車子慢慢開進田與田中間的小路，結果意想不到的是，他竟然就這麼開進田裡了。