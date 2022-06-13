年底台北市長選戰逼近，近日台北市副市長黃珊珊與國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安隔空交火，針對蔣酸不會背棄自己的政黨，黃不客氣回擊，只看政黨利益，會被民眾看破手腳。蔣萬安今也反嗆，「政治人物的態度搖擺與投機，無法堅持自己的價值理念，才會被民眾看破手腳。」

台北市長選戰備受關注，而目前各黨派唯一宣布參選的蔣萬安，近期勤跑基層，今日前往松山進安宮參拜，面對綠營力拱參選台北市長的衛福部長陳時中確診，蔣說，疫情威脅每個人健康，自己與太太和不滿一歲兒子也確診過，能感同身受，深刻體會身為父母面對孩子確診心情焦慮，盼陳部長能保重身體，早日康復。

面對黃珊珊嗆，滿腦子政黨利益只會做政黨利益的事情，會被民眾看破手腳有何看法？蔣萬安直嗆，過去選舉經驗以及這幾年從事政治工作的觀察，政治人物的態度搖擺與投機，無法堅持自己的價值理念，其實才會被民眾看破手腳。

他強調，自己至始至終認同的價值不曾改變，也珍惜一路栽培自己的政黨，不希望這個話題成為政治口水，這無助於市政也無助於防疫。