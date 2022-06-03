大陸各地疫情逐漸趨緩，各行各業亟待復甦情況下，大陸銀保監會發布通知表示，呼籲銀行業適當提高對餐飲、住宿、文化旅遊等相關行業不良貸款容忍度；要及時滿足因疫情暫時遇困行業企業的合理、有效信貸需求。

大陸銀保監會3日發布《關於進一步做好受疫情影響困難行業企業等金融服務的通知》（以下簡稱《通知》），引導銀行保險機構進一步加強受新冠肺炎疫情影響嚴重行業企業等的金融支持。

《通知》包括十二個部分共42條，主要聚焦加大信貸支持力度、做好接續融資安排、適當提高不良貸款容忍度、持續提升服務效率、創新信貸服務模式、完善考核激勵機制、發揮保險保障功能等多個面向。

在加大信貸支持力度方面，《通知》指出，要實施專門資源傾斜。銀行機構要充分評估疫情影響，通過安排專項信貸額度、調整績效考核、合理下放審批權限、實施優惠內部資金轉移定價等方式，加大對受疫情影響嚴重地區、行業的信貸資源傾斜和保障。

《通知》還稱，銀行機構要及時滿足因疫情暫時遇困行業企業的合理、有效信貸需求，努力實現住宿、餐飲、零售、文化、旅游、交通運輸等受疫情影響嚴重行業信貸余額持續穩步增長，鼓勵銀行機構在受疫情影響的特定時間內適當提高相關行業不良貸款容忍度。

此外，《通知》強調，商業銀行等金融機構要繼續按市場化原則與中小微企業（含中小微企業主）和個體工商戶、貨車司機等自主協商，對其貸款實施延期還本付息，努力做到應延盡延。

對因感染新冠肺炎住院治療或隔離、受疫情影響隔離觀察或失去收入來源的人群，金融機構對其存續的個人住房、消費等貸款，靈活採取合理延後還款時間、延長貸款期限、延期還本等方式調整還款計畫。對於延期貸款，在延期過程中堅持實質性風險判斷，不單獨因疫情因素下調貸款風險分類，不影響徵信記錄，並免收罰息。

《通知》明確，銀行保險機構要嚴格落實各項金融服務收費政策，鼓勵加大對因疫情暫時遇困行業企業金融服務收費的優惠減免力度。在受疫情影響較為嚴重的地區，鼓勵保險機構根據實際情況適當延長保單到期日或延期收取保費