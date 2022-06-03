和平區谷關八仙山森林遊樂區入口處，民眾用桶子裝取「午時水」回家使用，造成該處人車聚集排隊取水。(民眾提供)

和平區谷關八仙山森林遊樂區入口處，民眾用桶子裝取「午時水」回家使用，造成該處人車聚集排隊取水。(民眾提供)

疫情嚴峻求心安 民眾湧入谷關取「午時水」

國內本土疫情呈爆發式延燒，民眾在防不勝防下，今天端午節來自中部各地民眾，午時前蜂擁前往台中市和平區谷關八仙山森林遊樂區入口處，裝取「午時水」回家使用，造成該處人車聚集排隊取水。為維護交通順暢，和平警分局谷關派出所上午規畫警力前往現場疏導交通，並提醒民眾遵守防疫規定。

民眾指出，該處湧出的山泉水水質清澈、甘甜，平日就有許多民眾帶著水桶前來裝水，也會有大貨車來載水，特別是端午節的上午11時起，更是人車洶湧。

和平警分局預期今天「午時」將湧入人潮裝取「午時水」，為防範民眾聚集取水造成染疫風險，谷關派出所副所長陳文評、警員田中源在現場實施交管，同時提醒民眾配合政府防疫措施，落實佩戴口罩及保持社交距離，而民眾也都守秩序的排隊取水並遵守防疫規定。

和平警分局提醒，行駛中橫公路前往谷關風景區，請開啟頭燈、小心慢行並注意車前狀況，遵守交通規則，確保行車安全。