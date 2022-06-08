體育館施打站今起至周五（10日）連續3天，開放輝瑞（BNT）疫苗隨到隨打。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市8日新增1806名確診個案，今年以來累積4萬6107名確診個案，目前累積居家照護者為8487人、居家隔離者為2950人。

市府表示，體育館施打站（公園路295號）今起至周五（10日）連續3天，開放全年齡、不限劑次、隨到隨打輝瑞（BNT）疫苗，設站時間為上午8點至11點、下午14點至17點，符合中央規定接種資格民眾可前往施打，也因兒童及成人劑量不同，動線將會分流。

另，民眾仍可於醫療院所開診時間預約接種疫苗，包括「5-17歲兒童和青少年輝瑞疫苗」和「6-11歲莫德納」診所及各廠牌疫苗診所，而社區醫療站營運至本周六止。

市府提醒，設籍新竹市65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任一劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，符合接種資格之民眾可踴躍前往接種，保護自己也保護家人。

近日有民眾詢問，可否追加施打第四劑，衛生局說明，指揮中心目前僅開放65歲以上長者、長照機構住民及滿18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者於第1次追加劑（第3劑）滿5個月後才可接種第2次追加劑（第4劑），暫未全民適用。若有任何相關問題，請詳參本市防疫資訊網或洽03-5320900，由專人服務。