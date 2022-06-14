新竹市14日新增1155名確診個案，確診個案稍有下降趨勢，今年以來累積5萬3357名確診個案，全市確診比例約11.8％，目前累積居家照護者為9374人、居家隔離者為906人。

市府表示，新竹市配合中央政策，6月中旬至7月31日止，實施住宿式機構定期公費快篩措施，機構住民每周需定期快篩2次，2至18歲則每周快篩1次，未滿2歲者免篩，若出現症狀亦進行快篩，未滿2歲則採PCR；工作人員每周定期快篩至少1次，有症狀時亦進行快篩。

若住民及工作人員快篩陽性，由機構立即請專責醫療院所視訊診療並投藥，確診後3個月內免再篩檢。若機構有試劑不足情形，得向衛生局申請補發。

衛生局表示，為提升醫療工作者保護力，已開放第1類醫事人員於第3劑間隔滿5個月後接種第2次追加劑（第4劑），接種疫苗廠牌以Moderna、高端為主，符合接種資格者可向疫苗合約醫療院所預約接種。

另，竹市體育館施打站（公園路295號）本周一至周五上午8時至11時、下午2時至5時持續提供符合中央規定接種資格民眾BNT疫苗施打服務，不限劑次、隨到隨打，因兒童及成人劑量不同，動線將會分流。

民眾仍可於醫療院所開診時間預約接種疫「5-17歲兒童和青少年BNT疫苗」及「6-11歲莫德納」與各廠牌疫苗。

此外，市府也提醒，65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任1劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，請符合接種資格民眾把握機會，踴躍前往接種。