新北市溪北地區因缺乏轉運中心，每逢尖峰時段周邊交通嚴重堵塞，民眾黨新北黨部今舉行記者會，呼籲市府加速設置「溪北交通轉運中心」，並考量周邊發展加速三重果菜市場改建。對此，交通局表示，溪北交通轉運中心可行性評估已進入期末報告審查階段，內政部5月底也已核定變更為交通用地，預估今年底有望辦理招商，加速推動。

民眾黨秘書長謝立功表示，溪北長年沒有轉運站，長途客運都必須停靠在三重重陽路沿線公車停靠區，尖峰時段每小時班次多達300班，不僅造成三重交流道周邊車流壅塞，也嚴重影響周邊居民的生活品質，反觀台北車站、板橋轉運站為了因應周邊大客車的路邊停靠問題，早已陸續正式營運，也取得了不錯的成效，絕對可以作為溪北轉運站的借鏡，呼籲市府加速興建。

民眾黨市議員參選人陳俊霖說，除了轉運站問題外，三重果菜市場改建也已討論多年，為了大漢溪以北地區的整體發展，市府應該拿出魄力改建動工。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，為轉移解決三重重陽路沿線塞車問題，以及提供三重、新莊、泰山、五股地區民眾更優質的客運轉運需求，目前市府規畫在機場捷運A3站旁的新莊知識產業園區打造溪北交通轉運中心，並聯通捷運場站、闢建地下停車場，達到支援商業服務、串連各縣市和國際等長途旅次，完善大眾運輸系統。

吳政諺說，都市計畫經內政部核定變更為交通用地已在5月底發布實施，預計今年底可完成評估，辦理招商，加速推動完成。