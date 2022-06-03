金門監獄外環道路昨晚間鞭炮聲乍響，警方聞訊後趕赴現場發現是受刑人友人為受刑人慶生而在監獄外施放煙火。警方要求陳姓男子等人清理道路後帶回，將依社會秩序維護法裁處。

金門縣警察局發布新聞表示，昨天晚上9時左右，金門監獄外後方道路突然鞭炮聲大作，金湖分局線上警網聽聞後，立即趕往現場，當場攔下打算離開的陳姓男子等12人。

金湖派出所長謝承宏受訪表示，經過調查，陳男等人是為了要替獄中友人慶生，而夥同其他好友在金門監獄後方聯外道路上燃放煙火，距離監獄約有20、30公尺。

謝承宏表示，初步調查，煙火是由陳男購置，並坦承由他和周、吳、黃等4人燃放，4人都是金門在地青年，現場所遺留施放後的炮屑，警方當場責令陳男等人清理乾淨。

金門監獄外環道路2日晚間鞭炮聲大作，警方趕往現場發現，陳姓男子等人是為了要替獄中友人慶生而夥同其他好友燃放煙火，警方當場要求陳男等人將道路清理乾淨，將依社會秩序維護法裁處。（圖/ 中央社）

金湖分局表示，陳男等4人施放煙火的違序行為顯已擾亂當地公共安寧秩序，經警方通知帶返駐地說明後，依社會秩序維護法裁處。（編輯：黃世雅）1110603