武陵百子蓮花色有白色及藍紫色兩種，因花型優雅、花色迷人，備受歡迎稱作「愛情花」。（副場長胡發韜提供）

武陵農場台灣原生種馬醉木盛開 感受戀愛與愛神造訪的浪漫

端午節連續3天假期，中部度假勝地武陵農場的住宿率明顯攀升高達九成以上。副場長胡發韜指出，因國人打第三劑疫苗的比例有提高，北部疫情已經漸漸趨緩，加上武陵台灣原生種馬醉木盛開，搖曳風中白色小鈴鐺愜意自在，百子蓮紫色浪漫等，令人為之醉心，端午連假風和日麗適合外出踏青接觸大自然。

胡發韜說，台灣馬醉木為杜鵑花科的常綠灌木，分佈海拔 1000到3300 公尺高，全株含有Grayanotoxin 木藜蘆毒素，會刺激迷走神經造成循環、呼吸失調，會有嘔吐、腹痛、神經麻痺等症狀，輕微中毒和喝醉症狀類似；馬匹誤食時會有如醉酒的樣子而得名，是醉馬也醉人的是蛇蠍美人。

胡發韜指出，馬醉木的花語是「清純的愛」，因為馬醉木的花為一串串白色的小花，而白色似風鈴的小花朵，外觀看起來非常清純，且散發出一種淡雅的香味，因此馬醉木也代表著一種初戀般清純的愛情，如同少女情懷總是詩的意境。

馬醉木春季發新芽紅色非常漂亮，開花更是潔白美麗。馬醉木的葉片自古就有當作農藥來使用，原住民會運用其枝葉小心擣碎浸漬，取其浸泡液噴灑當農藥來噴灑，可用來除害蟲；經證實可殺蚜蟲、紅蜘蛛等小型害蟲，是屬於天然農藥的好材料。

胡發韜表示，假期到武陵還可欣賞百子蓮，花色有白色及藍紫色兩種為主；因花型優雅、花色迷人，擁有挺立的花梗，浪漫的藍紫花色備受歡迎稱作「愛情花」。百子蓮的花語是「戀愛的造訪、戀愛的通訊」，民眾到武陵農場從「愛情花」的花朵裡，可感受到戀愛與愛神造訪的浪漫！