武陵農場泡桐花隨風搖曳，形成波波紫色的「海波浪」。（武陵農場提供）

武陵農場雪白的白藤花逐漸飄落形成高貴潔白聖潔的白藤花毯。（武陵農場提供）

時值春末夏初季節流轉更遞，武陵農場副場長胡發韜說，現在正是武陵農場「春之饗宴」最精彩、最終章，更是令人最驚奇的驚嘆號！遊客在五月底前到農場來作客，就有機會不期而遇看到3種神奇的「三色花毯」，親身體驗自然界造物者的神奇編織傑作。

胡發韜指出，武陵農場春天百花盛開，有高3至5公尺的山茶花，紅色花朵隨風飄落形成特有山茶花紅色花毯；農場內的泡桐花隨風搖曳形成紫色波浪，疫情期間非常適合療癒人心，放鬆緊繃壓力和不安心情，隨風飄落的紫色花朵，是屬於紫色浪漫；雪白的白藤花飄落形成高貴潔白聖潔的白色花毯。

胡發韜表示，武陵農場除有著名的櫻花地毯外，近日更是出現3種春天顏色的花地毯，均是自然天成，不知道是上帝神之手，亦或春之女神親自編織而成的傑作—山茶花「紅色花毯」、泡桐—「紫色花毯」及白藤花—「白色花毯」。

胡發韜說，武陵農場的泡桐花隨風搖曳，形成波波紫色的「海波浪」，非常浪漫美麗，適合療癒人心，放鬆緊繃壓力和心情。五月到武陵農場的遊客，有機會不期而遇看到山茶花形成的紅色花毯，還有泡桐花形成的紫色花毯，以及白藤形成的白色花毯，這神奇的三色花毯，繽紛落英異常美麗，亦讓人為之醉心。