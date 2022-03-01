女星邵岱兒（Debbie）因參加《綜藝玩很大》爆紅，擁有英屬哥倫比亞大學金融系（UBC）高學歷的她被封為「學霸女神」。身材火辣的邵岱兒還自創服飾品牌兼當模特兒，常在社群網站PO美照電暈網友的她，近日又貼出多張「變髮」美照，一頭亮眼紫色短髮顯得嬌俏可愛，粉絲大讚她不管是哪種髮型都能駕馭自如。

過去多是黑長直髮造型的邵岱兒，近日在IG罕見分享數張紫色短髮照，只見她穿著紅底綴白梅花浴衣，戴上帽子、嘴裡吹著泡泡糖，造型似是Cosplay一款日本動漫風NFT項目「Azuki」的角色；從性感甜美路線轉型成俏皮不羈的風格，百變氣質再度讓人眼睛一亮。

粉絲們見到她的變髮照大感驚豔，紛紛讚道：「非常可以」、「好特別」、「好看」、「超讚」、「好適合」、「滿可愛的呀」、「這顏色有點帥」、「好有日本感的魔幻風」、「很美耶」，誇邵岱兒新造型「真的跟妳超搭」，說不論之前的大光頭，或如今的紫色炫髮都能成功駕馭。

邵岱兒不只學歷高，還擁有商業頭腦，近來則鮮少出現在螢光幕前，專心處理服飾品牌副業，並親自當起模特兒，每次發文都能引起轟動，不僅長得美還會讀書，美貌更曾轟動香港論壇，由於希望往戲劇界發展，她決定捨棄金融業，轉而進入演藝圈。