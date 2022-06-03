45歲涉有毒品犯行的潘姓嫌犯，日前遭警方追捕時企圖駕車逃逸，員警見狀朝左前輪連開2槍，並呼叫線上警網攔截圍捕，終於在一處死巷將人逮捕，並在車上查獲毒品及吸食器等物。

潮州警分局偵查隊指出，日前接獲線報，潘嫌涉有毒品犯行，歷經多月偵查，1日晚間掌握出沒地點後，出動隊員4名前往查緝，於現場埋伏多時，發現潘嫌搭乘友人車輛停駛路邊，警方見友人下車，伺機執行逮捕行動。

潘嫌見員警靠近，竟將車門反鎖，從副駕駛座跳至駕駛座，並發動引擎欲加速逃逸，員警立刻持警棍欲破窗，不慎跌倒造成手肘擦挫傷，另名蘇姓隊員見狀迅速掏槍朝潘嫌左前車輪連開2槍，仍讓他駕車逃逸。

警方第一時間通報線上警網攔截圍捕，一路追捕潘嫌車輛進入潮州鎮永坤路段死巷內，才將無路可逃的潘嫌及車內共犯逮捕歸案，並於車內查獲毒品、吸食器、空氣槍等證物，全案訊後除將犯嫌押送歸案外，另依妨害公務、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管理條例案等罪嫌移送法辦。

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