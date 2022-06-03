特斯拉（Tesla）日前內部信流出，創辦人馬斯克（Elon Musk）要求居家辦公的員工回公司上班，否則視同離職。今（3日）又傳出馬斯克對經濟前景有「超級糟的預感」，特斯拉必須裁員10%，同時也暫停招聘新員工。

路透社獨家取得一封特斯拉內部電子郵件，馬斯克周四（2日）提到對經濟前景有「超級糟糕的預感」，並向該公司管理層級下指令，暫停全世界所有招聘，且有必要裁撤約10%的員工。

特斯拉並未立即對此發表評論。

馬斯克5月31日傳給特斯拉主管的內部信外流，信中要求居家辦公的特斯拉員工，每周至少要進公司達40個小時，且地點必須在公司的主要辦公室，如果沒看到人，一律視同離職。

事實上，馬斯克先前曾在推特（Twitter）表露對居家辦公的不滿，回答一名用戶「經濟衰退實則是好事」之後，話鋒一轉，突然撂話「疫情期間的居家辦公，讓一些人認為其實根本不需要努力工作的」。