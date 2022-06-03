今（3）日中央流行疫情指揮中心公布國內新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。而陳時中日前澄清表示，確診死亡個案必須在24小時內通報，並未要求24小時內處理遺體，讓民眾質疑朝令夕改。對此，前民進黨立委郭正亮就拿出韓國的例子直言「有人連殯儀館都訂不到」，引發討論。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮今（3）日就在節目《新聞大白話》中表示，「壞的黑數」死亡是否跟新冠肺炎有關，沒有人知道，郭正亮更拿出韓國舉例，指出韓國在最嚴重的時候是一天死300至350人，而韓國的人口是台灣的兩倍，我們台灣現在已經接近人家的高峰，韓國一天死300到350人，「有人連殯儀館都訂不到，甚至連告別式也在搶」。

郭正亮更質疑，為什麼陳時中24小時火化會改口，變成最優先要處理這些，因為現在死亡突然變多，擋到了別人一般的告別式，而這樣做總要有邏輯，郭正亮坦言，「如果規定24小時一定要火化，是不是現在的死亡人數已經大到讓大家忙不過來，台灣死亡人數暴衝，總要給個理由或說法，需要對民眾說明」。

郭正亮提到，這些相關的疑點需要有人說明，這兩天確診死亡人數暴衝需要解釋，在某些大型機構或是醫院，開始爆出死亡人數，希望能夠釋疑，甚至更連動到24小時火化，導致讓殯葬業者忙不過來。