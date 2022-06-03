台灣彩券表示，大樂透頭獎金額1億元6月3日端午節在台北市大同區大龍街308號日盛商行開出，由一人獨得。另外，百組百萬元加碼再開出11組，剩餘32組百萬元獎項將於下期（6月7日）繼續加開。

至於6月3日大樂透加開百萬元獎項開出情形，43組中已開出11組，總中獎注數為14注，其中8組為單注中獎，3組為2注均分，本期尚有32組100萬獎項未開出，將於次期(6月7日)繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。