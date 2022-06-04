有意爭取民進黨提名參選桃園市長的鄭寶清，昨(3日)回到故鄉楊梅區，並到全台唯一的白蛇廟參拜祈福，他更祈願疫情早日遠離，人人健康平安。
鄭寶清在臉書貼文談到，昨天在市議員涂權吉的陪同下到全台唯一的白蛇廟參拜祈福，該廟每年端午節都會舉辦盛大祭儀慶典，原因正是這一天是白娘娘聖誕千秋的日子。
鄭寶清進一步說，經過數代繁衍，楊梅白蛇廟中已有約300條白蛇，作為白娘娘的化身，為百姓消災解厄，大家到楊梅旅遊可以來參拜。
有意爭取民進黨提名參選桃園市長的鄭寶清，昨(3日)回到故鄉楊梅區，並到全台唯一的白蛇廟參拜祈福，他更祈願疫情早日遠離，人人健康平安。
鄭寶清在臉書貼文談到，昨天在市議員涂權吉的陪同下到全台唯一的白蛇廟參拜祈福，該廟每年端午節都會舉辦盛大祭儀慶典，原因正是這一天是白娘娘聖誕千秋的日子。
鄭寶清進一步說，經過數代繁衍，楊梅白蛇廟中已有約300條白蛇，作為白娘娘的化身，為百姓消災解厄，大家到楊梅旅遊可以來參拜。
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