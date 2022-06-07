原有意參選桃園市長的國民黨台北市前議員羅智強，昨(6)日晚間突然宣布退出市長選舉，引起各界震驚，今(7)日同為國民黨籍的新北市長侯友宜被問及此事時表示，要好好努力為桃園做事，就像我在新北市一樣。
針對羅智強昨突擊宣布退選桃園市長引起的風波，侯友宜表示，最重要的，我們真的要好好的努力，團結為桃園來做事，就像我在新北市。
他說，我只有一個想法，努力把握當下，每一個人盡自己的角色，好好把事情做好。
原有意參選桃園市長的國民黨台北市前議員羅智強，昨(6)日晚間突然宣布退出市長選舉，引起各界震驚，今(7)日同為國民黨籍的新北市長侯友宜被問及此事時表示，要好好努力為桃園做事，就像我在新北市一樣。
針對羅智強昨突擊宣布退選桃園市長引起的風波，侯友宜表示，最重要的，我們真的要好好的努力，團結為桃園來做事，就像我在新北市。
他說，我只有一個想法，努力把握當下，每一個人盡自己的角色，好好把事情做好。
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