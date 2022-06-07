國民黨前台北市議員羅智強6日晚間引用歌曲《成全》的歌詞，宣布退出桃園市長選舉。但擁有超過2.5萬粉絲的臉書粉專「工程師看政治」先前分析指出，從近期羅與張善政的發言，可見羅對黨主席朱立倫的強烈不滿，而張則稱國民黨立委呂玉玲是「非常大器的政治家」、「國民黨分裂更無法勝選」，似暗指羅不大器、不支持他就是不團結；粉專直言，張已鐵了心就是要空降輾壓所有人，張用這種方式出線，若敗選政治生涯也就結束了。此文引起網友熱議

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日（6）發文表示，從近期羅智強、張善政的發言，他能各抓出3大重點：

1. 羅智強轟朱立倫「失格、失信、失能」，聲言朱立倫不再是他的談話對象。

2. 呼籲張善政應以「程序正義」為重，拒絕空降徵召，以公平競賽出線。

3. 羅智強說，只要張善政願意補足程序正義，他立即宣布退出桃園市長選舉。

張善政的部分則是：

1. 他說「溝通不夠周延，深感抱歉」。

2. 他說「呂玉玲委員也是非常大器的政治家」、「沒有對我有任何批評」。

3. 他還說「國民黨如果團結都還不一定能赢，何況是不團结甚至分裂，就更無法勝選」。

粉專分析，張善政給羅智強的不只是軟釘子，張的道歉是近乎「罐頭式」的回覆，無法讓人感到心口合一；張說呂玉玲大器，沒有對他有任何批評，言下之意就是指羅智強小器、不該批評他；最後又是以團結作訴求，也就是說，程序不重要，「不支持我就是不團結」。由此可見，張已鐵了心，就是要空降碾壓所有人，沒有要跟其他人做任何競爭，沒有要跟你談民主。

不僅如此，粉專認為，經過這次事件大家對張善政難免失望，何況桃園並不是一個躺著選的地方，張恐怕把桃園選戰看得太容易，也自信太高、把世界想像得太美好。尤其張用這種方式出線，成為朱立倫打羅的「祭品」，如果勝選就算了，如果敗選，政治生涯可能也結束了。粉專更直言：「不知為何，總是有人願意去做馬前卒，除了祝福，真不知道還能說什麼。」

此文獲得超過1500個讚、超過350則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「完全同意你的看法！」「把人家硬上，然後要人家以大局為重！」「我是桃園人，要選如何的地方父母官，應該要讓桃園人民意決定」、「粗暴換柱、全力卡強，也只有助綠倫敢而已」。