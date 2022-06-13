國民黨主席朱立倫6月初出訪美國，宣示國民黨將「重返華府」，同時朱立倫強調國民黨是親美、而不是親中的政黨，又稱「九二共識是沒有共識的共識」，但政治觀察家劉宗夏指出，國民黨最大的問題不是「不夠親美」，而是敗在「在人民心中的形象」，劉也提出了解決方案，就是「應該對內拿出決心和行動力改革不合時宜的制度」和「大膽提出開創性的論述」。

劉宗夏今（13日）在港媒《中評社》撰文指出，國民黨主席朱立倫此次訪美明確表達了「親美」的立場，但「國民黨就是輸在不夠親美嗎？還是輸在國民黨在人民心中的形象？」他直言，民進黨長年高舉「抗中保台」旗幟，國民黨因被認為親中而被民進黨壓著打，「所以就可以直接簡化成『親美路線』才是台灣的答案嗎？ 這其實是錯誤解讀」。

劉宗夏表示，國民黨是敗在「人民心中的形象」；國民黨「沒有改革的決心和行動力，缺乏扭轉民心的開創性論述，沒有整合在野的能力制衡、監督執政黨」，這些才是國民黨失敗的核心問題。劉強調，朱立倫以為營造國民黨「親美」的形象就可以在選舉上嚐到甜頭，是短視近利的做法。

劉宗夏總結，國民黨想要贏回民心的關鍵不是親不親美，而是應該「對內拿出決心和行動力改革不合時宜的制度，讓有能力和執行力的改革派出頭」，對外則要「大膽的提出開創性的論述，打擊民進黨的戰略破口」。