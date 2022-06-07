國民黨黨主席朱立倫徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引爆藍營「桃園之亂」。身為朱建中、台大學長的國民黨前立委陳學聖表示，大家怎麼罵朱、甚至羅智強一輩子不跟朱往來都沒關係，「但是要讓國民黨提名的桃園市長參選人當選，才是最大的關鍵」，因為這樣才能證明羅的存在，是不可忽視的價值。

陳學聖6日陪同張善政到桃園蘆竹五福宮參拜，會後接受香港媒體《中評社》訪問表示，對於羅智強不斷拿程序正義來挑戰，黨的立場就是冷處理，張則不斷往前走，「畢竟羅智強也是國民黨的資產一部分，也不需要傷害他，有什麼話就讓他盡量講！」

針對羅智強提出的「程序正義」，陳學聖拿自己為例，指出他2018年代表國民黨參選桃園市長，程序正義這四個字在他身上就證明，並非百分之百完全可適用，因為即使經過初選，還是有人會脫黨參選，重要的是怎麼協調、怎樣無私忘我，這是最重要的。

至於張善政與羅智強的關係，陳學聖認為，張不用跟羅對撞，而他現在的目標就是協助張繼續往前走，希望願意支持張的人都靠過來。陳更呼籲羅，如果目標是希望國民黨好、桃園市長選舉好，最後就要放下內心的百感交集。