民進黨桃園市長人選持續膠著，有意參選的市長參選人鄭寶清與學者、地方領袖溝通交流，一致認為候選人須具備以下條件才能成為優質市長，其中行政能力、執行能力、危機處理及財務管理之「4力」，是擔市長大任的基礎能力，才能實際率領桃園起飛、邁向國際都市，讓桃園市成為世界焦點。

經由台北商業大學企管系教授張世佳、議員參選人陳品杰、朱智菁等人，以訪談方式表達學界與地方人士期盼，希望在桃園市政轉型期間，民進黨能推出最有經驗的候選人，透過深耕在地的經驗、創新治理管理及高度執行力以「睛點桃園」，讓桃園成為國際城市。

張世佳博士認為，桃園市長必須要深耕在地，務實瞭解產業需求，才能帶領「產業創新」，創造利潤；第二個就是創新治理能力，這也包括行政機構；第三個就是高度的執行力，尤其目前各種競爭激烈環境，企業不能等待，因此期盼有效率政府的協助。

「在地深耕」對桃園非常的瞭解是市長人選最重要的特質。(圖/中時新聞網)

陳品杰表示，「在地深耕」對桃園非常的瞭解是市長人選最重要的特質，像現在桃園捷運系統陸續準備中，未來市長扮演非常重要的角色，才能建好捷運打造完善的生活圈。

朱智菁強調，後疫情時代民眾最重視民生經濟，今年的選舉必須要更務實腳踏實地，市長人選必須深入基層接地氣，現任市長鄭文燦就很重視基層聲音，例如疫情嚴重，很多民眾抱怨沒收到電子居隔單，市長得知後一個下午時間溝通各局處解決，展現「執行力」獲得民眾認可，因此能力、魄力、效率非常重要。

結合前面三項特質，鄭寶清也補充4「力」的觀點，桃園是國門之都，最有機會變成國際性的城市，特別提出「睛點桃園」，也就是將眼睛的焦點聚焦在桃園，讓桃園變成台灣甚至世界的焦點，目標將桃園建設成經濟首都。

市長必須具備4個「力」，分別是「行政能力、執行能力、危機處理能力及財務管理能力」，而這些條件他通通具備。(圖/中時新聞網)

他認為，六都所有的工業區面積桃園位居第一，工業產值上兆，如果他當選市長，將會運用產官學力量，全面升級產業，創造更多就業機會；運用智慧科技、創新建設改善城市，整合系統跟服務。他說，市長必須具備4個「力」，分別是「行政能力、執行能力、危機處理能力及財務管理能力」，而這些條件他通通具備。歷經實務淬鍊，是位能力成熟、有優勢的市長候選人，計劃以提升社會福利預算，挹注解決三明治世代問題及全市國小兒童營養午餐免費，創造桃園市民幸福感，同時將桃園打造成一個最宜居、最吸睛的國際城市。