「股神巴菲特（Warren Buffett）和好萊塢巨星湯姆・克魯斯（Tom Cruise）有何共同點？答案是：他們都靠同一家電影公司賺錢。今年5月上映的《捍衛戰士—獨行俠》（以下簡稱獨行俠），做為36年前的續集，不僅賣的是老影迷情懷，更是傳統片廠對串流媒體的大反攻。

據股神掌管的波克夏（Berkshire Hathaway）最新財報，今年第一季該公司砸26億美元（約合新台幣754億元）買進派拉蒙（Paramount）股份；在其持股名單裡，派拉蒙也是目前唯一一家主要媒體企業，而湯姆・克魯斯的《捍衛戰士—獨行俠》，正是由派拉蒙發行。

這反映資本市場「棄串流、取傳統」。今年以來串流巨頭網飛（Netflix）與迪士尼股價均暴跌，「傳統產業」派拉蒙股價卻相對持平，「市場已逐漸對串流媒體產生懷疑。」《華爾街日報》如是說。

第一戰場：

片廠愛粉絲，串流重金主

除了資本趨勢，《獨行俠》上映，還開啟了傳統與串流之爭的四處戰場，首先是訴求對象「金主vs.一般觀眾」。

近年來演算法當道，新電影上映時很少再做實體造勢行銷。彭博新聞網（Bloomberg）就稱，迪士尼、華納HBO Max等串流平台，都是為投資者和金主舉辦展示會，宣傳他們將製作的新節目。

但這次湯姆・克魯斯的《獨行俠》，卻選擇用傳統方式：明星走紅地毯環遊世界，電影公司砸數百萬美元，將首映變成一場熱鬧慶典。這是專為粉絲辦的造勢會，也是傳統片廠對串流媒體「重金主，輕觀眾」的另類反擊。

第二戰場：

最後真人明星對尬漫威英雄

第二個戰場是「智財權（IP）、角色vs.演員」。

最近10幾年來漫威超級英雄當道，智慧財產權不跟著演員而跟著電影公司：有3位演員演過蜘蛛人，6位演員穿上了蝙蝠俠披風，堪稱「鐵打的角色，流水的演員」。反正《復仇者聯盟》（The Avengers）票房回報驚人，誰在乎緊身衣面具下的真面孔？

然而湯姆・克魯斯卻是個異類，他還沒有跨足串流媒體，也尚未參與任何超級英雄系列。他的招牌作品，從《捍衛戰士》到《不可能的任務》系列，賣的都是他個人魅力，而不是演員穿著披風面具用電腦特效打鬥。他重新帶回了「智財權跟著明星而非電影公司」的年代。

「在電腦特效、漫威超級英雄當道的世界，《獨行俠》證明由明星力量、實際效果推動的電影仍有號召力。」美聯社如此評價。《紐約時報》更別有深意的稱湯姆・克魯斯是「現代最後一位真人超級明星。」

第三戰場：

分紅制比預支制更吸票房

第三個戰場是預支制vs.分紅制。今天大多數明星都是預先支付薪水的，如果一部電影在票房上賺了一定的錢，才會有獎金。但湯姆・克魯斯仍然享用分紅制——這是他演出的條件之一。這意味著扣掉前期支出後，他從電影上映起就獲得了總票房的一定比率。

《紐約時報》稱，他是好萊塢最後幾位獲如此待遇的明星之一，根據Box Office Mojo數據，光在美國與加拿大，他過去44部電影就帶來了44億美元票房收入。這次《獨行俠》上映後，截至今年5月底統計，已成為湯姆・克魯斯首部在美國首週上映即票房破億美元的作品。

當電影大受歡迎，湯姆・克魯斯就會賺更多錢。現在好萊塢傳統片廠急需大作，分紅制能激勵他發揮個人魅力，吸引更多觀眾，就像股票分紅激勵員工為公司賣命一樣。分析師羅賓斯 （Shawn Robbins）對雅虎財經（Yahoo Finance）表示，他的電影「都是圍繞明星魅力和口碑建立的。」這正是傳統片廠想要的結果。

第四戰場：

回歸大銀幕，小螢幕失勢

第四個戰場是大銀幕vs小螢幕。如今中年以上觀眾已不愛上戲院，今年5月《華爾街日報》引述統計，逾45歲人口裡，一半以上過去1年從未上過戲院，而18到24歲這個比率只有20％。

要如何吸引這些中年人上戲院？《捍衛戰士》就是最佳選擇。這些人成長的年代，正值湯姆・克魯斯走紅：1986年《捍衛戰士》讓他成為票房巨星時，他才24歲。這批中年觀眾當年也是小屁孩，那時他們正是透過大銀幕，欣賞這部《經濟學人》口中「雷朋（Ray-Ban）墨鏡加時髦搖滾配樂」的「潮」片。

如今36年後續集上映，對已懶得上戲院的中年人來說，「懷舊」或許正是吸引他們進場的動力。媒體分析師德加拉貝迪安 （Paul Dergarabedian）對CNBC說，湯姆・克魯斯在票房上的最大價值是長壽。「身為一名電影製片人，克魯斯了解強勁票房的實際動力，」該分析師說，「但他也融入了和影迷內在情感聯繫，只有大銀幕才能特別為他的動作電影加分。」《紐約時報》更稱湯姆・克魯斯是「最後一位只為大銀幕拍電影的全球明星。」

但光賣懷舊並不夠，該作品還必須在戲院有夠長的生命力。《華爾街日報》引述數據，《捍衛戰士》第一集，單週最高票房占北美總票房比排名第六，這顯示該作品並非只靠第一週上映熱潮，而是細水長流式長賣。當年該片從5月中上映後，由於觀眾一直進場，到該年12月耶誕節時，還有450家戲院在播映這部7個月前的片子。既然《捍衛戰士》第一集已證明在戲院上映有極長生命力，續集拿來專攻大銀幕就是最佳選擇。

事實上電影公司的策略正是如此：《獨行俠》最初定於2019年7月上映，後來因加拍額外動作場景，延到2020年6月。不料疫情爆發，戲院空無一人，派拉蒙又延遲幾次，最後才在今年5月上映。

儘管數次延遲，電影公司也從未想將此片先上串流平台。《捍衛戰士》及此次續集製作人布魯克海默 （Jerry Bruckheimer） 就說，他們的作品是為了在戲院、而不是在家中通過串流媒體觀看，「我一直認為，湯姆也是如此，這是一部適合戲院上映的電影，」布魯克海默說，「這是一種共同的體驗。」雅虎財經引述分析師羅賓斯說法，《獨行俠》上映，「很像是一種『歡迎回到電影』的體驗。」

這意味著為大銀幕拍電影仍有市場。《金融時報》認為，此片熱映反映出網飛困境。他們雖砸下鉅額預算在奧斯卡等行銷活動上，但今年以來市場開始討論「戲院回歸」，也就是大銀幕捲土重來。專攻小螢幕的網飛因此失勢。

未來還有得打：

戲院被淘汰？但不是今天

傳統產業派拉蒙則因此受寵。雖然該公司近年來也嘗試轉向串流，但大銀幕仍是其神聖不可分割的一部分。《華爾街日報》引述分析師統計，《獨行俠》上映，將推動派拉蒙今年第二季院線收入達到2億2500萬美元（約合新台幣65億元），幾乎與該部門去年全年收入相當。票房追蹤網站「數字」（The Numbers）統計，疫情爆發前，派拉蒙占美國總票房比率5年平均只有6％，今年卻已提高到21％。

由於大銀幕策略奏效，派拉蒙財務長查普拉（Naveen Chopra）表示，過去該公司影片通常會在院線上映後45天上串流，但這次《獨行俠》會安排更長的院線上映時間。

此片或許真如其名：各路人馬都擁抱串流，只有湯姆・克魯斯宛如「獨行俠」力抗此風潮。然而他並非孤軍奮戰，正如《紐約時報》說，「電影界有很多人希望湯姆・克魯斯是對的。」

這場戲院vs.串流之爭，未來還有得打。也許串流是未來不可擋的趨勢，戲院大銀幕終究會被淘汰。但正如《獨行俠》裡，長官對湯姆・克魯斯的怒吼：「結局是無法避免的，你們這類人遲早要完蛋。」阿湯哥的回答是：「可能吧，但不會是今天。」