今年適逢總統蔡英文就職六周年，而這六年台灣乃至全球發生了不少大小事，有鄉民便在Ptt論壇以「這六年來你最有感的改變是什麼？」為題提問，沒想到得到了其他鄉民們幾乎一面倒的「網軍變多了」的答覆。

該名鄉民指出，過去六年（2016~2022）台灣發生物價高漲、萊豬進口、缺電與水，世界則發生了俄烏戰爭、新冠肺炎、中美貿易戰等各種大小事，他以「這六年來你最有感的改變是什麼？」為題，向鄉民們提問「這六年來你過得好嗎？」

對此鄉民們幾乎一面倒的提到「網軍」、「言論自由」，他們指出「不能說真話了，會被出征」、「網軍一言堂最有感」、「言論自由限縮+網軍大量出現」、「以前可隨意抱怨政府，現在稍微多說點什麼還要擔心」，除此之外同時不少鄉民也提到「房價」和「物價」，表示「房價、物價哪個沒漲？這些跟生活相關的最有感」、「房價高漲+少子化」。